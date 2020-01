Bei ein Grad Celsius Außentemperatur stürzten sich mutige Großsteinbacher am Neujahrstag 2020 in die frostigen Fluten des Freizeitsees.

GROSSSTEINBACH. Über 150 Gästen schauten zu, als 44 hartgesottene Eisschwimmer die dünne Eisdecke, die den Großsteinbacher Freizeitsee am klirrend kalten Neujahrstag 2020 überspannte, durchbrachen. Der Grund war das traditionelle Neujahrsschwimmen, mit dem die Schachblumengemeinde seit einigen Jahren den ersten Tag des neuen Jahres willkommen heißen.

Bevor es ans Eisschwimmen ging, musste die dünne Eisschicht zerbrochen werden, die sich über den Großsteinbacher Freizeitsee spannte.

Foto: Christian Groß

Pünktlich um 11.11 Uhr ging es für die Neujahrsschwimmer ab in die eisigen Fluten des Freizeitsees, wo sie die eine oder andere Runde drehten. Einer unter ihnen war Stefan Huber aus Hirnsdorf, Hauptverantwortlicher des Friedenslichtlaufes der Feuerwehr Hirnsdorf. Im Anschluss an das eisige Vergnügen konnten sich die Teilnehmer in einem "Whirl Pool" sowie bei heißen Getränken und Verpflegung, bereitgestellt vom Tobi und Emely Scheuer-Penny vom Restaurant Strandgut, aufwärmen.

Im eisigen Wasser zogen sie ihre Runden, das noch kurz bevor mit einer dünnen Eisschicht überzogen gewesen war.

Foto: Christian Groß

Auch Bürgermeister Manfred Voit und Günther Timischl, als prominenter Zaungast, ließen sich das frostige Spektakel nicht entgehen und mischten sich unter die Zuschauer. Gemeinsam mit dem Benefizkonzert "With a little help of my friends" 2019 und dem Silvesterlauf ist eine namhafte Summe erzielt worden, die noch im Jänner an den Sterntalerhof, den Fonds von Bezirkshauptmann Max Wiesenhofer und Familien aus der Region übergeben werden.