80er mit Dämmerschoppen am Dorfplatz gefeiert

In Mönichwald feierte Erna Schwengerer mit einem Dämmerschoppen am Dorfplatz ihren 80. Geburtstag. Die Veranstalterin von vier Weltrekorden und Erfinderin des traditionellen Krapfenkirtags gründete auch die Goldhaubenfrauengruppe und die Volkstanz- und Schuhplattlergruppe in Mönichwald.

Neben diesen beiden Gruppen waren auch die Trachtenkapelle Mönichwald, der Tourismusverband und die Gemeindebediensteten mit Bgm. Stefan Hold als Gratulanten gekommen und überreichten Geschenke. Die vier Bürgermeister Josef Schwengerer, Hermann Schwarz, Josef Freiberger und Stefan Hold, mit denen sie 50 Jahre Dorgeschichte mitgeschrieben hat, würdigten die großen Leistungen der umtriebigen Jubilarin, die sich noch immer mit sehr viel Eifer um den Blumenschmuck des Europablumendorfes kümmert.