Freude herrscht in den Musikschulen Ilz und Fürstenfeld über großartige Leistungen beim Landesbewerb "Prima la Musica".

Sie haben es jetzt mit Siegel und Urkunde: Unter den besten steirischen Jungmusikern befinden sich etliche Solisten und ein Duo aus den Musikschulen Ilz und Fürstenfeld. Strahlende Gesichter gab es daher beim Ilzer Musikschuldirektor und "Prima la Musica"-Landesvorsitzenden Robert Ederer, beim Fürstenfelder Musikschuldirektor Alfred Reiter, den Musikschulpädagogen und nicht zuletzt bei den virtuosen Preisträgern über insgesamt fünf "Erste Preise" und einen "Zweiten Preis". Der hochkarätige musikalische Landesbewerb für die steirische Nachwuchs-Musikelite im Johann-Joseph-Fux-Konservatorium und der Kunstuniversität Graz fand heuer unter Ausschluss der Öffentlichkeit und mit einem Livestreaming-Angebot statt. Die Jury setzte sich aus einem national und international renommierten Gremium zusammen.

"Die Teilnehmer müssen nach klaren Vorgaben anspruchsvolle künstlerische Kriterien erfüllen. Dieser Wettbewerb, der zum Ruf Österreichs als bedeutendes Musikland beiträgt, ist bundesweit die wichtigste Fördermaßnahme für begabte Nachwuchsmusiker. Diese werden zu Höchstleistungen angespornt. Das Land Steiermark entdeckt auf diesem Weg vielfach seine größten Talente", erläutert Robert Ederer die strategische Ausrichtung und den Stellenwert von "Prima la Musica". Die Einteilung der Altersgruppen ist auf ein späteres Berufsstudium sowie auf die internationale Vergleichbarkeit ausgerichtet.

Auf zum Bundeswettbewerb



Thomas Leitner, Tubaschüler der Klasse Robert Ederer aus der Musikschule Ilz, erhält Ende Mai in Salzburg die Chance auf das Tripple. Der zweifache Bundessieger trat in der Altersgruppe "IIIplus" an. Er erspielte sich einen "Ersten Preis mit Auszeichnung" und zählt zu jenem erlesenen Viertel der steirischen Landessieger, das am Bundeswettbewerb teilnahmeberechtigt ist. Aus der Klasse des Direktors stammen mit Julian Purkart, Altersgruppe B, und Stefan Hammerlindl, Altersgruppe III, zwei weitere, mit einem "Ersten Preis mit Auszeichnung" prämierte Ilzer Musikschüler. Das Erfolgsquartett aus der Marktgemeinde machte Querflötistin Victoria Paar aus der Klasse Katharina Nestler-Thaler mit einem "Zweiten Preis" in der Alltersgruppe II komplett. Die Preisträger der Musikschule Ilz wurden in Graz von Klavierlehrerin Borislava Marinova auf dem Piano begleitet.

Drei Fürstenfelder Preisträgerinnen

Die Teilnahme der Franz Schubert Musikschule Fürstenfeld am Landesbewerb „Prima la Musica“ war auch heuer wieder sehr erfolgreich. Querflötistin Theresa Bonstingl aus der Klasse Margret Amreich gewann in der Altersgruppe III den ersten Platz. Am Klavier korrepitierte Musikschulpädagogin Magdalena Moser. In der Wertungskategorie „Kammermusik Akkordeon - Altersgruppe II“ wurde das „Duo LAVA“ mit Valentina Pflanzl auf dem Akkordeon aus der Klasse Angelika Senkl und Lara Senkl aus der Klasse von Musikschuldirektor Alfred Reiter ebenfalls mit einem „Ersten Platz“ ausgezeichnet.

Während des Lockdowns bis zu den Semesterferien wurde in den beiden Musikschulen Ilz und Fürstenfeld neben der Möglichkeit des Distance-Learnings auch ein Einzel-Präsenzunterricht angeboten. Der Regelunterricht findet zur Zeit bis zu einer maximalen Gruppen- und Ensemblegröße von bis zu zehn Schülern statt. "Bedingt durch Corona, haben Schüler und Lehrer der Franz Schubert-Muskschule neue Ideen entwickelt, um regelmäßig musizieren zu können", ist Direktor Alfred Reiter nicht nur stolz auf die Auszeichnungen, sondern auch auf die Flexibilität und Kreativität im Musikunterricht.