Beerenparty der Landjugend Ilz

Nach der erfolgreichen Premiere im Jahre 2019 lädt die aktive Landjugendortsgruppe Ilz unter ihren Obmann Markus Kober am Samstag , den 21. August , mit Beginn um 19 Uhr , zum zweiten Mal zur“ Beerenparty „ in die Halle des Aroniahof der Familie Franz und Irmgard Kober in Hochenegg. Für die nötige Unterhaltung und Tanzmusik sorgt die Musikformation „ Granaten „ zur Freude der Besucher. Eine Teilnahme an dieser Veranstaltung ist ausschließlich mit erbrachtem 3G- Nachweis nach den aktuellen Vorgaben der Bundesregierung möglich, um ein sicheres Feiern für alle Gäste gewährleisten zu können