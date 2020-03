Die Theatergruppe Bühne Schachblume Großsteinbach feiert am Samstag, 21. März in der Kulturhalle Großsteinbach mit dem Stück "Liebe? Eh nur Chemie!" Premiere und zugleich 30 jähriges Jubiläum.

GROSSSTEINBACH. Mit einer amüsanten und spritzigen Komödie startet die Theatergruppe "Bühne Schachblume" in Großsteinbach nicht nur in die heurige Spielsaison, sondern zelebriert auch ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum. An fünf Vorstellungsterminen steht das Stück "Liebe? - Eh nur Chemie!" von Elfriede Wipplinger am Programm. Die Premiere ist am Samstag, 21. März um 19.30 Uhr in der Kulturhalle Großsteinbach.

Weitere Termine: Sonntag, 22. März, 16 Uhr, Mittwoch, 25 März, 19.30 Uhr, Samstag, 28. März, 19.30 Uhr und Sonntag, 29. März, 16 Uhr. Eintritt: 9 Euro und Kinder von 6 bis 14 Jahre 5 Euro; Sitzplatzreservierung von 14 bis 18 Uhr: 0664 22 06 187.

Zum Inhalt:

Drei von den Männern enttäuschten Frauen gründen eine WG. Nie wieder soll ein männliches Wesen die Schwelle ihrer Behausung übertreten, denn außer der Arterhaltung ist das sogenannte starke Geschlecht nichts nutze und beschert den Frauen nur Arbeit und Frust. Und was man Liebe nennt, ist objektiv betrachtet sowieso alles nur Chemie.

Doch dann bringen ein Softi-Nachbar, ein tatkräftiger Handwerker und eine resolute Hausmeisterin den Alltag und die Philosophie der geschlechtlichen Aussteigerinnen gehörig ins Wanken, und es kommt doch alles ganz anders...