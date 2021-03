Die b.a.s Suchtberatung Hartberg verzeichnete 2020 steigende Anfragen zu Alkoholsucht, Glücksspiel und Co. Wir haben mit den Mitarbeitern der Suchtberatung über die Entwicklung gesprochen, und warum mehr Beratungen auch ein positives Zeichen sind.

HARTBERG. Die großen Herausforderungen, die das vergangene Jahr mit sich gebracht haben, stellten wohl für die meisten auch eine psychische Belastung dar. "Die Bewältigung von jener ist eine sehr individuelle. Manche Menschen haben ein höheres Stresslevel und andere ein niedrigeres", erklärt Psychologin und Suchtberaterin Ursula Kreisel-Zeiringer.

Anstieg an Beratungen

Das Positive: viele versuchen sich professionelle Hilfe zu suchen, um mit der psychischen Mehrbelastung fertig zu werden. Auch die b.a.s Suchtberatung in Hartberg verzeichnete im vergangenen Jahr einen Anstieg an Beratungsgesprächen. So fanden 2020 982 Betreuungen (der Großteil telefonisch) statt. Zum Vergleich: 2019 waren es 802. Für Dietmar Hirschmugl, Leiter der b.a.s. Suchtberatung aber auch ein positives Zeichen: "Das heißt ja nicht, dass 2020 mehr Leute an einer Sucht erkrankt sind. Sondern zeigt, dass sich mehr Leute Hilfe suchen und wir als Beratungszentrum gut angenommen werden."

Hat sich Ihr Alkoholkonsum im vergangenen Jahr verändert?

Krise verstärkte Süchte

Noch immer sei der übermäßige Alkoholkonsum Thema Nummer eins in der Suchtberatung Hartberg. Gestiegen sind im vergangenen Jahr auch die Beratungen um pathologischem Glücksspiel sowie Esstörungen. "Es ist zu betonen, dass sich solche Süchte nicht innerhalb eines Jahres entwickeln. Solche Verhaltensmuster, die meist als 'Selbsttherapie' angewendet werden, um mit sich oder einer Situation klar zukommen, sind bereits länger vorhanden. Die Krise hat diese noch verstärkt", erklärt Dietmar Hirschmugl. Während es vorwiegend Männer seien, die sich aufgrund von Alkoholproblemen und Spielsucht an die Suchtberatung werden, sind es bei den Esstörungen und auch bei Medikamentenabhängigkeit großteils Frauen. "Das liegt aber sicher auch daran, dass das Hilfesuch-Verhalten bei Frauen in puncto Alkohol verhaltener ist, weil das gesellschaftliche Tabu bei Frauen, die ein Alkoholproblem haben, größer ist, als bei Männern", so Kreisel-Zeiringer. Auch bliebe bei Frauen der regelmäßige Alkoholkumsum länger "unentdeckt", da meist heimisch getrunken und weniger in Gesellschaft getrunken werden würde.

Hilfe darf kein Tabu sein

Sich Hilfe zu suchen soll kein Tabu sein. Hirschmugl und Kreisel-Zeiringer appellieren, darum: Mehr Mut zur Beratung. Je früher man sich an eine Beratungsstelle wendet, desto besser. Sowohl für Betroffene, als auch für Angehörige ist man in allen Fragestellungen die Sucht betreffend in kostenlosen und anonymen Beratung persönlich oder telefonisch da (Kontakt siehe unten).

Aktuell könne man die längerfristigen psychischen Folgen der Krise nicht abschätzen. Fakt ist aber:"Je länger die Krise dauert, desto größer werden die seelischen und sozialen Sorgen und Ängste. Wir weisen darum in unseren Gespräche darauf hin sich auf das Positive zu fokussieren:"Die Situation ist jetzt da, was ist aber trotzdem möglich?"

Kontakt "b.a.s Hartberg":

