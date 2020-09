Bereichsfeuerwehrtag im Zeichen der Coronakrise in Ilz

Die Situation rund um und die Einschränkungen durch das Coronavirus beherrschten auch den Bereichsfeuerwehrtag des Feuerwehrbezirk Fürstenfeld, der im Kulturhaus Ilz statt fand. So mussten seit März alle Bewerbe und Ausrückungen- abgesehen von den zahlreichen Einsätzen-abgesagt werden. In diesen Zusammenhang bedankte sich Bereichsfeuerwehrkommandant Oberbrandrat Gerald Derkitsch für die Disziplin, den Zusammenhalt und die Unterstützung in der herausfordernden Zeit. Landesbranddirektor Reinhard Leichtfried berichtete über die Erneuerungen und kommenden Maßnahmen im Landesfeuerwehrverband Steiermark. Er sprach auch die Unwetterereignisse an und bedankte sich für die Leistungen. Auszeichnungen für verdiente Feuerwehrkameraden rundeten die mehrstündige Delegiertensitzung ab. Am Ende dieser Tagung bedankte sich Oberbrandrat Gerald Derkitsch bei Bürgermeister Rupert Fleischhacker und bei der Feuerwehr Neudorf bei Ilz unter dem Kommando Abschnittsbrandinspektor Markus Käfer für die Ausrichtung des Bereichsfeuerwehrtag.