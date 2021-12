BAD WALTERSDORF. Ganz plötzlich, völlig unerwartet und viel zu früh starb der beliebte General Manager des Spa Resort Styria in Bad Waltersdorf,Dir. Günther Zimmel, am Donnertag, 9. Dezember im Alter von nur 53 Jahren.

Der höchst beliebte Gastgeber des 4 Sterne Superior Resorts in Bad Waltersdorf leitete den ehemaligen Falkensteiner-Betrieb bereits ab der Eröffnung 2009 bis 2015 und erneut ab 2019, als operativer Geschäftsführer der Grand Spa Wellnesshotel Betriebs GmbH. Dazwischen war er als Hoteldirektor für das Balance Resort Stegersbach und das Tauern Spa Kaprun der Vamed Vitality World tätig.

Sein Beruf war für den gebürtigen Wiener eine wahre Berufung. Sein Herz schlug für den Tourismus und die Hotellerie. Er war unternehmerischer Visionär und sympathischer Gastgeber mit Leidenschaft. Mit dem Spa Resort Styria hat er nicht nur einen Wohlfühlort für Gäste, sondern gleichermaßen für Mitarbeiter geschaffen, da ihm das Wohlbefinden seiner Angestellten ein Herzensanliegen war. Stets auf Augenhöhe, mit viel Vertrauen, Ehrlichkeit und Offenheit hat er sein Team als Hotelfamilie mit viel Persönlichkeit geführt. Begeisterungsfähig, immer gut gelaunt und doch sehr konsequent in der Umsetzung von Zielen, Visionen und Werten.Mit Günther Zimmel verliert das Spa Resort Styria einen geschätzten Vorgesetzten und Kollegen, eine Vertrauensperson, einen Freund, einen Manager mit viel Herz und Charme. Unter den rund 100 Hotelangestellten herrscht tiefe Betroffenheit und Trauer. Auch wenn sie seine Werte und Überzeugungen im Unternehmen fortführen, hinterlässt er eine große Lücke in ihren Reihen, die so kaum zu füllen sein wird.

Der Hotelbetrieb und alle geschäftlichen Angelegenheiten werden vom bestehenden Team weitergeführt. Die Gedanken der Angestellten, der Geschäftsführung und der Eigentümervertretung des Spa Resort Styria sind bei seiner Lebensgefährtin und seiner Familie. Sie trauern und werden ihm stets ein bleibendes und ehrendes Andenken bewahren.