FÜRSTENFELD/STADTBERGEN. Nach einem Besuch des sonntäglichen Gottesdiensts in der Stadtpfarrkirche Fürstenfeld feierten 11 von 18 geladenen Bewohnern und ehemaligen Bewohnern des Jahrgangs 1960 in Begleitung ihrer Partnerinnen und Partner beim Stelzer-Wirt ein geselliges Jahrgangsfest bei einem gemeinsamen Mittagessen. Organisiert wurde die gemütliche Feier von Elfriede Samer und Franziska Fritz. Auch der Fürstenfelder Finanzstadtrat Christian Sommerbauer machte beim seine Aufwartung, um zu den vielen runden Geburtstagen in diesem Jahr in Stadtbergen herzlich zu gratulieren.