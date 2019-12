Die Tanzband "The Butterfley" lud in Blaindorf zum alljährlichen Mitgliedertreffen.



GROSSSTEINBACH. Das jährliche Treffen der ehemaligen Musiker der Tanzband „The Butterflies“ gehört bereits zur vorweihnachtlichen Tradition. Auch heuer luden die Bandmitglieder zu einer kleinen Feierstunde ins Gasthaus Wachmann (Hex`n Stubn) in Blaindorf. Das alljährliche Treffen findet jedes Jahr in einem anderen Lokal statt, wo die Tanzband einmal aufgetreten ist. Diese Zusammenkunft dient dazu die langjährige Freundschaft zwischen den Bandmitgliedern Armin Schediwy (Gesang und Keybord), Franky Bisail (Gitarre), Johann Fürst (Bassgitarre) und Josef Rath (Schlagzeug) zu stärken. Außerdem erinnert man sich gerne an die vielen schönen Erlebnis von damals zurück, als die „Butterflies“ noch live unterwegs waren - und das waren immerhin knapp 20 Jahre.

