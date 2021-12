Von der Arbeit in den Gym: Bis zu 4 Stunden pro Tag trainiert Stefan Kniely aus Fehring. Sein Ziel: ein neuer Weltrekord im Murph-Workout. Den Versuch wagt er am 7. Mai in Fürstenfeld.

FÜRSTENFELD/FEHRING. 2.000 Klimmzüge, 4.000 Liegestützen, 6.000 Kniebeigen und 60 Kilometer Laufen - und das in gerade einmal 24 Stunden - das ist das große Ziel von Stefan Kniely aus Fehring. Der 30-Jährige "Crossfitter" und ehemalige Judo Athlet, der bei den österreichischen Meisterschaften 2006 die Silbermedaille in der Kategorie bis 90 kg erkämpft hatte, will am 7. Mai mit seiner "Mission Murph" einen neuen Weltrekord im Crossift "Hero-Tribute Workout" aufstellen. Bedeutet: in 24 Stunden ein Workout mit mindestens 20 Durchgänge. Den aktuellen Weltrekord hält Sam Gladding aus Großbritanien mit 19 Durchgängen.

Das Eigengewicht von 104 Kilogramm reicht dem 30-Jährigen Crossfitter nicht. Zum "Murphen" hängt er sich noch eine 9 Kilo schwere Gewichtsweste um.

Eigengewicht + eine 9 Kilo-Weste

Die große Herausforderung: Laufen, Klimmzüge, Liegestützen, Kniebeugen und Co. nicht nur mit dem Eigengewicht von 104 kg zu absolvieren, sondern zusätzlich mit der - typisch für das Murph-Training - 9 Kg schweren Gewichtsweste. (Anm: Das Murph-Training wurde zu Ehren des verstorbenen Leutnants Michael "Murph" benannt, einem Navy SEAL, der diese Routine in seinem eigenen Training bevorzugte. Es besteht aus einem 1-Meilen-Lauf, 100 Klimmzügen, 200 Liegestütze, 300 Kniebeugen und einem weiteren 1-Meilen-Lauf. Und damit es als echter Murph gilt, muss es mit einer 20-Pfund-Weste (9 kg) abgeschlossen werden, wie Murph es selbst gerne tat.) "Das geht schon richtig auf die Substanz. Gelenke und Muskel erfahren eine Ausnahmesituation sondergleichen, ich gehe dabei über meine Grenzen", erzählt Kniely.

In seinem Gym trainiert Stefan Kniely bis zu 4 Stunden täglich.

Warum macht er das überhaupt?

"Die Idee ist mir 2020 im Lockdown gekommen. Der Rekordversuch soll ein Tribut an meinen Vater sein, der am 7. Mai 2002 den Folgen seiner Krebserkrankung erlegen ist", erklärt Kniely, der den Weltrekordversuch als One-Man-Show wagt und fügt hinzu:"Der sportliche als auch berufliche Anreiz, extreme und unmöglich erscheinende Herausforderungen zu bewältigen, waren immer treue Begleiter auf meinem bisherigen Lebensweg. Wenn ich damit auch noch Gutes tun kann, dann ist das für mich der größte Ansporn es zu schaffen."

Nach der Arbeit in die Kraftkammer

Um dieses große Ziel zu stemmen, trainiert Stefan Kniely aktuell bis zu vier Stunden pro Tag. Nach der Arbeit geht es für den 30-Jährigen ab in den hauseigenen Gym samt Kraftkammer oder auf einen 30 km lauf inklusive 20 Kilo Marschgepäck von Fehring nach Paldau und zurück.

Einnahmen an die steirische Kinderkrebshilfe

Die Einnahmen des Non-Profit-Events, das am 7. Mai 2022 auf der Rennbahn und in der Stadthalle Fürstenfeld über die Bühne gehen soll, fließen zu 100 Prozent in die steirische Kinderkrebshilfe. Hauptsponsor des Weltrekordversuches ist das Thaller Center Feldbach. Auch ein eigener Merchandising- und Fanartikel-Shop wurde bereits eingerichtet. Online kann man Tank-Tops, T-Shirts, Mützen, Kappen und Co. bestellen; pro verkauftes Produkt fließen 5 Euro ebenfalls an die Kinderkrebshilfe. "Weitere Partner und Sponsoren sind herzlich willkommen", hofft Kniely ein breites Publikum mit seiner Charity-Aktion anzusprechen.

