Ludwig Robitschko vom Lions Club Hartberg übergab die Lions-Zonenleitung Süd-Oststeiermark an Robert Fritz vom Lions Club Veste Riegersburg.



Die Lions Clubs Weiz, Gleisdorf, Hartberg, Thermenland, Veste Riegersburg, Fürstenfeld und Feldbach bilden innerhalb der Lions Organisation die Zone 4 und gehören zum Distrikt 114 Mitte, welcher die Steiermark und Oberösterreich umfasst. Zu dem Damen- und den sechs Herrenclubs gehören aktuell 293 Mitglieder.

Ludwig Robitschko (r.) übergab die Zonenleitung an Robert Fritz.

Foto: Alfred Mayer

Rasch und unbürokratisch



Ziel der Lions Clubs in der Süd-Oststeiermark ist, durch persönliches Engagement und Organisation von Veranstaltungen, Spendengeld zu sammeln, um „rasch und unbürokratisch“, sozial-karitative Hilfsprojekte in der Region, aber auch international, zu unterstützen. Auch im abgelaufenen Clubjahr, das mit 30. Juni endet, konnten trotz teilweise schwieriger Rahmenbedingungen, zahlreiche Aktivitäten gesetzt werden. Unterstützt wurden ca. 100 Hilfsansuchen bedürftiger Personen und Familien in der Region Süd-Oststeiermark und auch internationale Projekte. Dafür wurden insgesamt rund 150.000 Euro übergeben.

Besonders intensiviert wurde die clubübergreifende Zusammenarbeit zwischen den sieben Lions Clubs in der Zone. Zonenleiter Ludwig Robitschko freut sich über mehrere gemeinsame Zonenprojekte, die mit einem namhaften Betrag unterstützt wurden. Besonders unterstütz wurden auch die Soforthilfen für die Ukraine. Dafür wurden Hygienepakete und Hilfstransporte direkt in die Krisenregion unterstützt.

Der neue Lions-Zonenleiter Robert Fritz.

Foto: Alfred Mayer

Nach zweijähriger Tätigkeit übergab Ludwig Robitschko statutengemäß die Zonenleitung an seinen Stellvertreter Robert Fritz vom Lions Club Veste Riegersburg. Robitschko übernimmt im nächsten Clubjahr im Kabinett des Distrikt Mitte für Steiermark und Oberösterreich die Funktion des Finanzreferenten und wird sich auch als Vorstandsmitglied im Lions Club Hartberg weiterhin für die Region einsetzen.

Ein kleiner Tipp: Spenden an den Lions Club sind steuerlich abzugsberechtigt. Weiter Informationen erhalten sie bei allen Mitgliedern der Lions Clubs, unter www.lions.at oder www.lions-helfen.at

