Im Lichte neu

Im Haus der Frauen in St. Johann bei Herberstein eröffnete die Hobby-Künstlerin Brigitte Königshofer ihre Ausstellung vor zahlreichem Publikum. Sie zeigt einen Querschnitt ihrer Arbeiten aus 30 Jahren in verschiedenen Techniken wie Aquarell, Acryl und Bleistift. „In einem anderen Licht betrachtet, erscheint vieles neu - Dinge der realen Welt ebenso wie eigene An- und Einsichten“, so die Künstlerin über ihre Entwicklung in der Malerei und persönlich. Der Bogen ihrer Werke spannt sich von Motiven aus der Natur über abstrakte Werke bis hin zu Bildern mit religiösem Hintergrund.

„Wir sind sehr stolz auf Brigitte Königshofer und ihre tiefgründigen Werke und haben sehr gerne ihre Vernissage musikalisch begleitet“, freute sich ein Mitglied der Chorgemeinschaft Koglhof, dem auch die Künstlerin angehört.

Dauer der Ausstellung: bis 30. September 2020. Die Ausstellung kann jederzeit zu den Öffnungszeiten vom Haus der Frauen, kirchlichem AndersOrt für Bildung, Spiritualität und Auszeit, besichtigt werden. www.hausderfrauen.at