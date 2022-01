Der Bezirksobmann und Landesobmann-Stellvertreter des Steirischen Seniorenbundes feierte "Goldene Hochzeit".

ST. JOHANN IN DER HAIDE. Am 29. Jänner 1972 schlossen Inge und Florian Kohlhauser aus St. Johann in der Haide den Bund der Ehe, mit einer Heiligen Messe, die von Vikar Mario Brandstätter zelebriert wurde, wurde im Kreis der Familie das Jubiläum der „Goldenen Hochzeit“ gefeiert.

Neben der beruflichen Tätigkeit im Reisebüro Gerngross in Hartberg engagierte sich Florian Kohlhauser unter anderem als Kapellmeister, Stabführer und Obmann des Trachtenmusikvereines Unterlungitz, als Obmann der Vereinsgemeinschaft Unterlungitz sowie als Vizebürgermeister und Gemeindekassier der Gemeinde St. Johann in der Haide für die Öffentlichkeit. Gattin Inge war unter anderem im Gasthof Kirchenwirt beschäftigt, trug die Hauptverantwortung für die Erziehung der zwei Kinder Gerald und Regina, führten den Haushalt und hielt ihrem Mann sprichwörtlich „den Rücken für seine vielen Aktivitäten frei“. Zu den gemeinsamen Hobbys zählen das Wandern und das Volkstanzen, Florian Kohlhauser ist zudem Orts und Bezirksobmann sowie Landesobmann-Stellvertreter des Steirischen Seniorenbundes.

Das könnte dich auch interessieren:



Nach 18 Jahren das „Ja-Wort“ gegeben