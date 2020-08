Die 7. Fürstenfelder Wasserbiennale "Yahoos-Garden" wurde mit zwei Performances eröffnet.

Die 2008 auf Initiative des Fürstenfelder Künstlers Günther Pedrotti ins Leben gerufene Fürstenfelder Wasserbiennale interpretiert die diversen Formen des Wassers durch zeitlich begrenzte Kunstinterventionen im öffentlichen Raum und stellt dabei "fließende" Zusammenhänge her. Bei der diesjährigen Eröffnung an der Feistritz weckten mit dem Format "Vocal Naps - Flow III", einem jodelnden Schlafchor auf der Mariainsel, nach dem Konzept von Anne Glasner, Nicole Krenn und Mona Rabofsky sowie dem "Fluctugraph", einem analogen Aufnahme- und Wiedergabemedium der Wasserbewegungen von Nina Markart gleich zwei Projekte das Interesse des Publikums. Neben Vizebürgermeisterin Sabine Siegl, dem 2. Vizebürgermeister Harald Peindl und zahlreichen Gemeinderäten konnte Biennale-Organisator Pedrotti auch Elisabeth Fiedler, Chefkuratorin des Instituts für Kunst im öffentlichen Raum Steiermark, begrüßen.

Als drittes Projekt 2020 wird am Donnerstag, 13. August, um 18 Uhr der "Marmorsilo" von Nicole Krenn in der Baumgasse 19 der Öffentlichkeit präsentiert. Nähere Informationen zur 7. Fürstenfelder Wasserbiennale: www.wasser-biennale.org