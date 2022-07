Der Bereichsjugend-Leistungsbewerb in Dietersdorf ist geschlagen-die Sieger stehen fest

Beim Waldstadion Dietersdorf wurde der 25. Bereichsfeuerwehrjugendleistungsbewerb und das 13. Bewerbspiel des Bereichsfeuerwehrverband Fürstenfeld, von der Freiwilligen Feuerwehr Dietersdorf durchgeführt . 87 Bewerbsgruppen beim Bewerbsspiel und 47 Gruppen beim Jugendleistungsbewerb in der Klasse Bronze und Silber nahmen bei über 130 Durchgängen an der Generalprobe zum Landesjugendleistungsbewerb am 8. und 9. Juli 2022 in Gnas ( BFV Feldbach ) stattfindet, teil. Insgesamt nahmen einige hunderte Mädchen und Burschen an dieser Veranstaltung teil- ein tolles Zeugnis der Nachwuchsarbeit im Feuerwehrbereich Fürstenfeld. Hervorragende Leistungen wurden bei besten Bedingungen und tollen Sommerwetter von den Kids geboten. Bereichsjugendbeauftragter Hauptbrandinspektor Peter Bernhuber mit seinen 40 köpfigen Bewerterteam und die Kameraden der durchführenden Feuerwehr Dietersdorf unter Kommandant Abschnittsbrandinspektor Adolf Stürzer haben eine ausgezeichnete Arbeit geleistet, zudem bildete das Stadion in Dietersdorf einen außergewöhnlichen Bewerbsplatz. Die Bewerbe waren durch die gute Vorbereitung in den teilnehmenden Feuerwehren eine hochkarätige Veranstaltung auf Bereichsebene. Zahlreiche Jugendliche standen bei der Eröffnung des Bewerbes bereits in den Startlöchern, und fieberten dem Bewerb entgegen. Somit konnte der Bewerb pünktlich um 9 Uhr durch Bereichsfeuerwehrkommandant Oberbrandrat Gerald Derkitsch eröffnet werden. Unter dem tosenden Beifall und zahlreicher Schlachtenbummler , darunter auch Landesjugendbewerbsleiter OBR Johannes Matzhold , Bürgermeister Herbert Spirk und Mitglieder des Bereichsfeuerwehrausschuss kämpfen die Mädchen und Burschen der Feuerwehr um Zeit und Punkte. Bei der anschließenden Schlusskundgebung bei der sich die Ehrengäste, unter anderen , die beiden Landtagsabgeordneten Dr .Wolfgang Dolesch und Hubert Lang, sowie Bürgermeister Herbert Spirk, und Bereichsfeuerwehrkommandant Oberbrandrat Gerald Derkitsch bei den jugendlichen Teilnehmern für die disziplinierte Teilnahme und den fairen Bewertern bedankten. Mit Pokalen wurden die besten Gruppen ausgezeichnet. Der Sieg beim Feuerwehrjugendbewerb in der Wertung Bronze Bereich Fürstenfeld ging nach spannenden Wettkämpfen auf der Bahn und im Staffellauf an die Jugendgruppe aus Altenmarkt/ Fürstenfeld vor den Gruppen aus Übersbach/Söchau/Dietersdorf und Bierbaum/Jobst/Lindegg/Burgau-Burgauberg. In Silber Bereich Fürstenfeld konnten die Feuerwehrjugendlichen aus Übersbach/Söchau/ Dietersdorf vor Hochenegg und Bierbaum/Lindegg/Burgau-Burgauberg erreichen. Beim Bewerbsspiel in Bronze Bereich Fürstenfeld , welches in Zweierteams zu bewältigen war siegte Großhartmannsdorf vor Altenmarkt und Großsteinbach. In Silber konnte sich das Team Großwilfersdorf vor Altenmarkt und Jobst. Den Tagessieg im Bereich Fürstenfeld , welcher sich aus den Ergebnissen der Wertung Bronze und Silber zusammensetzt, ging an die Gruppe Übersbach/Söchau/Dietersdorf. Der Bereichsfeuerwehrverband Fürstenfeld gratuliert allen Gruppen und Teams und wünscht viel Erfolg für den Landesjugendbewerb im Bereich Feldbach. Mit dem Einholen der Bewerbsfahne und der musikalischen Umrahmung durch den Musikverein Therme Loipersdorf wurde der Bereichsjugendbewerb 2022 beendet.