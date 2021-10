FÜRSTENFELD. Zunächst wird es am Freitag, 15. Oktober, "schwarz auf weiß". Clemens Maria Schreiner steht um 19.30 Uhr mit dem "besten Kabarettprogramm seit der Erfindung des Humors" auf der Bühne des Grabher-Hauses in der Übersbachgasse 13.

Eine Woche später, am 22. Oktober, gastiert "Das jüngste Gesicht" Christoph Fritz ebenfalls um 19.30 Uhr im Grabher-Haus. Beide Veranstaltungen sind Ersatzttermine des Fürstenfelder Kabarett-Abos vom Frühjahr 2020. Tickets gibt es zudem bei Ö-Ticket. Infos: 0664 8419009