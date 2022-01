Claudia und Martin Rasser schlossen den Bund der Ehe.



HARTBERG. Am 24. Jänner schlossen Claudia (geb. Kager) und Martin Rasser aus Eggendorf-Point im Standesamt Hartberg vor Standesbeamten Roman Fink den Bund der Ehe. Kennengelernt haben sich die Niederlassungsleiterin einer Personalbereitstellungsfirma und der Gebietsleiter der Firma Rupo am Tag genau 18 Jahre vorher in der Disco Excalibur.

Zu den ersten Gratulanten zählte Eurogast Interex Weinakademiker Clemens Brugner.

Foto: Alfred Mayer

hochgeladen von Alfred Mayer

Zu den gemeinsamen Hobbys zählen der Sportverein – Martin Rasser ist Obmann-Stellvertreter beim SV Teubl St. Johann in der Haide -, Urlaube, Treffen mit Freunden und die Pflege des schmucken Eigenheims. Erste Hochzeitsgratulanten war die elfjährige Tochter Celine.

Das könnte dich auch interessieren:

Ein riesiges Storchennest empfing die kleine Ella

So findest du das Standesamt Hartberg: