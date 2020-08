Nachruf Ehrenobmann Karl Hackl sen.

Der Ehrenobmann des Musikvereins Burgau, Karl Hackl sen. hat im 82. Lebensjahr, nach langer, mit Geduld und Kraft ertragenen Krankheit unsere Gemeinschaft für immer verlassen. Karl Hackl sen. war ab 1957 im Vereinsvorstand und von 1976 bis 1998 Obmann des Musikvereines Burgau sowie auch von 1960 bis 1989 im Bezirksvorstand des Blasmusikverbandes Fürstenfeld unter anderem als Obmann-Stellvertreter tätig. Seine über 60-jährige Mitgliedschaft im Musikverein Burgau prägten Zuverlässlichkeit, Kameradschaft und seine familienbezogene Erdung. Seine Kinder und Enkelkinder tragen den Gedanken Blasmusik in seinem Sinn weiter.

Karl Hackl hat mit seinem Wirken im Funktionärsamt in Verein und Bezirk in den Herzen der Musiker, Funktionäre und Freunde ehrenwerte prägende Spuren hinterlassen. Er war uns über viele Jahre Musikfreund und Vorbild.

Die Musikerinnen und Musiker im Musikverein Burgau, im Bezirksblasmusikverband Fürstenfeld und die gesamte Blasmusikfamilie werden unserem Musikkollegen Karl Hackl sen. stets ein ehrendes Andenken bewahren.