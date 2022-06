Alois Gratzer aus übernahm von Stefan Jagerhofer die Präsidentschaft der Hartberger Löwen; zahlreiche Aktivitäten sind geplant.

HARTBERG/HARTL. Im Restaurant „Flo’s – wir sind essen und trinken“ in Hartl übergab Stefan Jagerhofer die Präsidentennadel des Lions Clubs Hartberg an seinen Nachfolger Alois Gratzer, Inhaber der Brauerei Gratzer in Tiefenbach. Ihm zur Seite stehen die Vizepräsidenten Christoph Ehrenhöfer und Georg Schöller-Petz. Trotz des Corona-bedingten Ausfalls einiger Veranstaltungen konnte Jagerhofer eine positive Bilanz seiner Präsidentschaft ziehen. Zahlreicher unverschuldet in Not Geratenen konnte wieder geholfen werden.

Alois Gratzer, neuer Präsident des Lions Clubs Hartberg.

Alois Gratzer stellt sein Präsidentenjahr unter das Motto „Nachhaltig helfen, um wieder auf eigenen Beinen zu stehen“. Neben rascher und unbürokratischer Hilfe sind einige Projekte mit nachhaltiger Wirkung geplant. Um den Zusammenhalt im Club weiter zu stärken, sollen auch wieder verstärkt Treffen in Präsenz stattfinden. Mehrere Mitglieder des Lions Clubs Hartberg wurden im Rahmen der Feier für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt.

Am 13. Mai 2023 ist ein Konzert mit "Magic Brass" geplant.

Die nächsten Veranstaltungs-Highlights sind der Glühwein- und Punschstand beim Hartberger Weihnachtsmarkt, zwei Neujahrskonzerte in der Stadtwerke-Hartberghalle und ein Konzert mit „Magic Brass“.

