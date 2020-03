ÖKB Wenigzell ehrt langjährige Mitglieder

Der ÖKB Wenigzell hielt im Rahmen der Generalversammlung Rückschau auf das letzte Berichtsjahr und Vorschau auf das kommende „Arbeitsjahr. Dazu konnte Obmann Herbert Berger auch den Obmann-Stv.des Bezirkes Richard Wiedner begrüßen. Das oberste Ziel des ÖKB ist es, Mahner für Frieden zu sein, denn unser Wohlstand macht so manchen Menschen „betriebsblind“. Der ÖKB Wenigzell hat zurzeit 115 Mitglieder und so wurden folgende Mitglieder, leider konnten nicht alle anwesend sein, geehrt: Franz Sommersguter, Alois Posch, Hermann Markfelder, Herbert Berger, Hans-Jürgen Bauer (25 J.), Anton Tiefengrabner, Herbert Sommersguter-Maierhofer, Anton Pichler, Rupert Augustin (40 J.), Johann Fank (50 J.) und Otto Kanalbauer (60 J.). Alle Vorstandsmitglieder wurden in der Neuwahl wieder in ihrem Amt bestätigt.