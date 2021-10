Zahlreiche Mitglieder des Pensionistenverbandes Hartberg und Umgebung nahmen am Wanderausflug nach Semriach zur "Kesselfallklamm" teil und bewältigten den Weg über 52 Brücken und 2.800 Sprossen oder Stiegen; darunter auch die 91-jährige Maria Doppelhofer aus Hartberg und die 82-jährige Rosa Schuster aus Altenberg. Anschließend gab es ein kräftiges Mittagessen beim Sandwirt, danach ging es zu den Schafbauern nach Weiz zur Käseverkostung. Abschluss war in der Teichschenke am Großharter Naturteich. Vorsitzender Werner Schalk bedankte sich für die rege Teilnahme, die nächste Fahrt ist die Abschlussfahrt und findet am 18. November statt.