Reden hilft: Beratungsstellen im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld unterstützen dabei die seelische Gesundheit wieder ins Gleichgewicht zu bringen.

HARTBERG-FÜRSTENFELD. Angst. Ungewissheit. Einsamkeit. Existenzielle Sorgen. Depression. Die Corona-Krise stellt jeden vor Herausforderungen und sorgen für Stress und großen Druck. "Die Psyche ist besonders gefordert, das ist nicht nur bei Erwachsenen, sondern auch bei Kindern und Jugendlichen der Fall", wissen die beiden klinischen Psychologinnen Astrid Geiger und Petra Radkohl von der Go On Suizidprävention Hartberg und Fürstenfeld. Die Annahme der Angebote (Serviceeinrichtungen und Beratungsstellen wie den Psychosozialen Diensten) haben in den letzten Jahren zugenommen. Und das sei auch gut so, meint Geiger. Denn dies zeige, dass die Bevölkerung offener geworden ist, diese Hilfe auf anzunehmen.

Wohlfühlen in 10 Schritten

"Viele Symptome, die die Leute zeigen, sind eine natürliche Reaktion auf die aktuelle Situation. Wichtig ist, dass man seine seelische Gesundheit individuell fördert", erklärt Geiger. Dazu bietet GO-ON Suizidprävention Steiermark ein Programm sowie eine Broschüre zu den 10 Schritten zum seelischen Wohlbefinden an und legt somit den Schwerpunkt auf diese Thematik.

Regelmäßige Bewegung, ein strukturierter Tagesablauf sowie das Pflegen sozialer Kontakte, wenn auch aktuell vorwiegend übers Telefon, haben eine positive Auswirkung auf die Psyche. Und natürlich auch das direkte Gespräch. Denn Hilfe in Anspruch zu nehmen und über Probleme zu reden, sei der erste Schritt aus der persönlichen Krise, weiß Geiger. "Das Thema Depression und Suizidgedanken ist noch immer sehr tabubehaftet. Wir wollen dem entgegenwirken und enttabuisieren", erklärt Geiger. Denn: "Scham ist nicht angebracht, wenn die Seele leidet."

Haben Sie sich schon einmal eine psychische Beratungsstellen gewendet?

Reden hilft!

Dies gelte auch für Angehörige, die bemerken, wenn etwas nicht stimmt und sich jemand immer mehr zurückzieht. "Viele scheuen sich davor, weil sie Angst haben, dass sie denjenigen durch das Gespräch noch mehr in die Krise stürzen oder gar auf Suizidgedanken bringen. Doch das ist falsch. Es ist wichtig, die betroffenen Personen anzusprechen", betont Radkol. Nicht nur für Betroffene selbst, sondern auch für Angehörige sei das Angebot kostenlos. Zudem bietet die Go On Suizidprävention Webinare, um gut durch die Krise zu kommen. Auch Workshops und Vorträge für Einsatzkräfte, Bildungspersonal und Gemeinden werden angeboten.



Weitere Informationen dazu unter:

hb@suizidpraevention-stmk.at (Hartberg) sowie so@suizidpraevention-stmk.at (Fürstenfeld)

Hilfe aus der seelischen Krise:

Psychosoziales Zentrum Hartberg: 03332/662660

Psychosoziale Beratungsstelle Fürstenfeld: 03382/51850

Telefonseelsorge Graz:142

Die Beratungen sind anonym und kostenlos!

