In der dritte Vorstellung des Großsteinbacher Theaterfestival entführte Kinderbuchautor und Puppenspieler Stefan Karch in die abenteuerliche Welt von Piraten und Prinzessinnen und in den Bauch eines Seeungeheuers.

GROSSSTEINBACH. Gemeinsam mit Prinzessin Miramare, Kapitän Bullauge, Pirat Socke und Kajüten-Hase "El Karotte" begab sich der Stubenberger Kinderbuchautor und Puppenspieler Stefan Karch auf abenteuerliche Reise am Badeteich Großsteinbach. Zahlreiche Kinder verfolgten das spannende Figurentheater und fieberten mit als der kleine Pirat Socke die Prinzessin aus den Fängen des Seeungeheuer zu befreien versuchte.

Pirat Socke begibt sich Mithilfe von "El Karotte" auf die Reise, um Prinzessin Miramare zu retten.

Dank des besonderen Zaubersalzes von El Karotte und so manchen "Mutanfall" sollte das auch gelingen und Socke endete nicht als "Piratensalat". Die kleinen Zuschauer, die eifrig mitfieberten, lernten, dass man nicht unbedingt groß sein muss, um großes zu vollbringen, dass auch starke Piraten Angst haben dürfen und, dass in jedem Ungeheuer tief drin eine Prinzessin sitzt. Für sein echtes Sprach- und Figurenfeuerwerk, das die dritte Darbietung im Rahmen der Großsteinbacher Teich Fest Spiele darstellte, ernte der Stubenberger Geschichtenerzähler großen Applaus.

Auch Kapitän Bullauge macht sich auf die Suche nach der geheimnissvollen Insel, auf der die Prinzessin gefangen sein soll.

Vorstellungen für Klein und Groß

Noch bis 13. September verwandelt sich die Naturarena Großsteinbach an sechs Nachmittage und Abende in eine Freiluft-Theaterbühne für Klein und Groß. Kommenden Donnerstag, 30. Juli steht mit "Mein Traum" von Angelina Schallerl und Julia Gerger um 20.30 Uhr ein Erwachsenentheater am Programm. Am 6. August lockt "der Regenbogenfisch" vom Kuddel Muddel Theater ab 16.30 Uhr wieder kleine Theaterfreunde an den Großsteinbacher Badesee.

Weitere Programmhighlights der Teich-Fest-Spiele 2020: