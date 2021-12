"Weihnachten"

Die vierte Kerze

am Adventkranz brennt bereits

der heilige Abend ist da,

das lange Warten war.

Ein Glöckchen läutet,

es heißt das Christkind war da

und ist uns ganz nah.

Der Christbaum ist in voller Pracht

ihn hat das Christkind gebracht.

Kinderaugen funkeln,

ihre Herzen schlagen schneller,

in der Stube wird es wunderbar heller.

Wärme durchflutet den Raum,

alle sind versammelt um den Baum,

alles ist ringsum wie ein Traum.

Das Lied Stille Nacht erklingt

aus Menschenkehlen,

es darf am Heiligenabend

in keinem Haushalt fehlen.

Es geht um den Erdball,

es wird gesunden viele Millionen Mal.

Kinder spielen um den Christbaum,

sind überwältigt vom Glanz des Baumes, von den vielen Geschenken,

und man hat Zeit an seine Liebenden zu denken.

Der Festtagsbraten ist ein Genuss,

es gibt den einen oder anderen Kuss.

Man schenkt sich das Kostbaste, es ist die Zeit

und denkt an Menschen in der Einsamkeit.

In diesem Sinne:

ein fröhlich, beglückendes Weihnachtsfest,

das keiner so schnell vergisst.

Gedicht von Herbert Höller aus Pinggau