Maschinenring Oststeiermark zog über das Geschäftsjahr 2019 Bilanz und bot einen Ausblick auf die diesjährigen Projekte.

HAINERSDORF/GROSSWILFERSDORF. 1.466 Mitglieder zählt der Maschinenring Oststeiermark aktuell. Über steigende Mitglieds- und Umsatzzahlen konnten sich Maschinenring-Obmann Herbert Lebitsch und Geschäftsführer Engelbert Orthofer bei der jüngst stattgefundenen Generalversammlung in der Georgshalle Hainersdorf freuen, zu welcher man zahlreiche Mitglieder unter Ehrengäste begrüßen konnte; darunter auch Landesobmann Josef Wumbauer, Bezirksbäuerinnen Ursula Reiter und Anneliese Kutschera, Kammersekretäre Ferdinand Kogler und Johann Rath. "Im Agrarbereich konnten 16.200 Stunden mit Leihmaschinen verrechnet werden. Das sind durchschnittlich zwei Maschinen, die wir täglich verliehen haben", erklärte Orthofer, dass das man in diesem Geschäftsfeld 2019 ein echtes "Monsterprogramm" durchlaufen habe.

Obmann Herbert Lebitsch gab einen Rückblick auf die Aktivitäten des Maschinenrings im vergangenen Jahr.

hochgeladen von Veronika Teubl-Lafer

16.200 Stunden im Einsatz

Insgesamt 1,7 Millionen Euro wurden in Neumaschinen investiert. Fünf Traktoren, drei Pflüge und zwei Kranwender mit Astwannen dazu ein 5-Schar-Pflug sowie weitere Maschinen wurden getauscht bzw. neu angeschafft. Insgesamt waren die Leihmaschinen des Maschinenrings rund 16.200 Stunden im Einsatz. Durch Plakatwerbungen konnten viele neue Kunden gewonnen werden. Für 2020 wolle man beim Personalleasing die Bereiche Reinigung und Objektpflege ausbauen. "Der Kunde will alles aus einer Hand", berichtete Daniel Höfler vom Maschinenring Service, dass man mit neuen Ausbildungsschienen für Mitarbeiter im Bereich Spielplatzevaluierung, Münzzählerkontrolle, Zählerablesung, Brandschutzwart, Dachflächeninspektion etc. den Kundenwünschen gerecht werden wolle.

hochgeladen von Veronika Teubl-Lafer

Herausforderungen in der EU-Politik

Seine Aufgabenbereiche für das Clusterprojekt und neue Technologien zur Nährstoff- und Feldgrenzenbestimmung, stellte der neue Maschinenring-Mitarbeiter Matthias Voit vor.

Als Festereferentin konnte die EU-Abgeordnete Simone Schmiedtbauer begrüßt werden. Die jüngste Altbürgermeisterin der Steiermark, sprach über ihre Aufgaben und die Herausforderungen, die Anliegen der steirischen bzw. österreichischen Landwirte in Brüssel zu vertreten. "Ich bin mir der Klimakrise durchaus bewusst, aber ich vertrete die Ansicht, dass die Lösungen auch umsetzbar sein müssen", betonte Schmiedtbauer, dass das Niveau der EU-Mitgliedsstaaten im Bereich der Landwirtschaft sehr unterschiedlich und es darum umso schwieriger sei, einen allgemeinen Konsens zu finden. Auch das brisante Thema der Lebensmittelsicherheit, die Definition "aktiver Landwirt" und die Übergangsperiode kamen in ihrer Festrede zu Sprache. Trotz zahlreicher Baustellen, die es in der europäischen Landwirtschaft zu bewältigen gibt war ihr Appell zum Schluss "Trauen wir uns gemeinsam in eine Zukunft, die es sicher geben wird!"

Mehr zum Maschinenring Oststeiermark