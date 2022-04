Sympathische Osteraktion im Frisörsalon „Instyle by Martina“ in der Hartberger Bahnhofstraße.

500 Lindt-Goldhasen bereiteten Osterfreude.

HARTBERG. Auf Initiative von Salonleiter Hannes Kohlhauser wurden rund 500 Lindt-Goldhasen gesammelt, die dann wenige Tage vor dem Osterfest an das Seniorenhaus Menda in Hartberg und an das Pflegekompetenzzentrum „Pflege mit Herz – Föhrenhof“ in St. Johann in der Haide überreicht wurden und bei Bewohnern und Mitarbeitern für Osterfreude sorgten.

Martina Ferstl, Hannes Kohlhauser und Bgm. Günter Müller überreichten die süßen Hasen an den Föhrenhof.

„Die Hasen wurden von von Kunden und Mitarbeitern sowie von Freunden und Bekannten gespendet und sollen den Bewohnern in dieser schwierigen Zeit eine kleine Freude bereiten“, so Instyle-Chefin Martina Ferstl, die sich auf diesem Weg gemeinsam mit Initiator Hannes Kohlhauser bei allen Unterstützern der „Goldhasen-Aktion“ bedankt.

