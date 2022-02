Bergung eines LKWs in Großwilfersdorf

FEUERWEHRBEREICH FÜRSTENFELD. Frisch aus dem Drucker liegt der umfangreiche Jahresbericht 2021 des Bereichsfeuerwehrverbands Fürstenfeld vor. Das zweite Jahr im Corona-Modus verlangten den 29 Feuerwehren in den neun Gemeinden des Bereichs viel ab. Die Freiwilligenorganisation erwies sich als krisenfest, einsatzerprobt und als gewohnt unerschüttliche Stütze der Gesellschaft.

Von einem herausfordernden und ereignisreichen Jahr 2021 , in das die Feuerwehrkameraden mit Ungewissheit und so mancher Sorgenfalte gegangen seien, spricht der Fürstenfelder Bereichs- und Stadtfeuerwehrkommandant OBR Gerald Derkitsch. Die Leistungsbilanz der 29 Feuerwehren mit insgesamt 2.030 motivierten Mitgliedern in fünf Abschnitten im Raum Fürstenfeld, die der Kommandant präsentieren konnte, ist auch oder gerade unter diesen erschwerten Bedingungen besonders beeindruckend.

365 Tage an 24 Stunden einsatzbereit



Von den über 2.000 Feuerwehrmitgliedern sind 1.558 Kameraden, darunter 148 Frauen, aktiv. 60 Mädchen und 126 Burschen gehören der Jugendfeuerwehr an. Zusätzlich zu 37 jungen Neuanfängern entschieden sich auch 23 Erwachsene, der Feuerwehr beizutreten. Trotz der zwei Lockdowns bis Mitte Mai und ab November wurden 71.266 ehrenamtliche Stunden für die Sicherheit der Bevölkerung im kleinsten steirischen Feuerwehrbereich geleistet.

Tierrettung aus dem Wasser in Altenamrkt

"Hinsichtlich Übungs-, Schulungs- und Bewerbstätigkeit sowie auch im gesellschaftlichen Bereich, wie Jubiläen, Feuerwehrfeste oder Einweihungsfeiern mussten wir viele geplante Veranstaltungen absagen. Wehrversammlungen fanden von Juli bis September statt, wichtige Besprechungen nur im kleinsten Kreis", berichtet OBR Gerald Derkitsch.

Bergung eines LKWs in Großwilfersdorf

Bei 1.140 Einsätzen wurden 8.998 Einsatzstunden absolviert, für 492 Übungen wurden 8.608 Stunden aufgewendet. Weitere Aktivitäten, wie 'Aus- und Weiterbildungen, nahmen 53.660 Stunden in Anspruch, fast 10.000 Stunden flossen in die Jugendarbeit.

Wie wertvoll und letztlich unbezahlbar der für die Gemeinschaft unentbehrliche ehrenamtliche Feuerwehrdienst und das mustergültige Engagement der Florianis an 24 Stunden in 365 Tagen sind, macht ein einfaches Zahlenbeispiel anschaulich. Bei einem angenommenen Stundensatz von 30 Euro ließe sich der fiktive Gegenwert der freiwillig und unentgeltlich geleisteten Feuerwehrstunden im Jahr auf 2.138.000 Euro beziffern.







Vorbereitung auf S7-Einsätze

Im Vorjahr wurde mit der Grundausbildung für Tunneleinsätze der Kameraden von Feuerwehren mit Standortnähe zur künftigen Fürstenfelder Schnellstraße S7 begonnen. Ein Alarmplan ist bereits erstellt, die Positionierung der Tunnel-Spezialfahrzeuge fixiert. Weitere erforderliche Ausbildungen, wie "GAB", Wissenstest oder Leistungsabzeichen und Erste Hilfe-Schulungen wurden unter strikter Einhaltung der Covid 19-Sicherheitsbestimmungen absolviert. Markus Jantscher von der Wehr Ilz, Stefan Leitgeb von der Stadtfeuerwehr Fürstenfeld sowie Harald Nowak und Kevin Schwarzenberger von der Wehr Übersbach bestanden mit Bravour die "Feuerwehrmatura", das Feuerwehrleistungsabzeichen in Gold.

Löschen eines Flurbrands im Gemeindegebiet von Ottendorf an der Rittschein.

Notwendige Schwerpuntksetzungen sieht OBR Gerald Derkitsch auch in der Auseinandersetzung mit dem Klimaschutz und der Blackoutvorsorge. Die Infrastruktur des Bereichs wird mit einem stationären 100kVA-Stromaggregat im Fürstenfelder Rüsthaus abgesichert.

Von schweren Unwettern blieb das Einsatzgebiet des Feuerwehrbereichs Fürstenfeld im Vorjahr verschont. Dem Bereichsverband steht nun präventiv für Katastropheneinsätze ein "KHD"-LKW zur Verfügung, der bei der Wehr Dietersdorf in der Gemeinde Bad Loipersdorf als Stützpunktfahrzeug in den Dienst gestellt wurde.

Wahljahr 2022

In der gesamten Steiermark ist 2022 ein Wahljahr für die Wehren, Vorstände und Kommandos werden bei den Jahreshauptversammlungen für die nächste Periode gewählt. "In diesem Zusammenhang danke ich allen Kameradinnen und Kameraden, die dazu bereit sind, Verantwortung auf Führungsebene zu übernehmen. Darüber hinaus gilt mein herzlichster Dank jeder einzelnen Feuerwehrfrau, jedem einzelnen Feuerwehrmann, die rund um die Uhr zum Schutz der Bevölkerung für den Einsatz bereitstehen", so OBR Gerald Derkitsch.



Bereichsfeuerwehrverband Fürstenfeld: bfvff.steiermark.at:

• 29 Freiwillige Feuerwehren in 9 Gemeinden

• 2.030 Mitglieder

• 1.585 aktive Kameraden: 148 Frauen, 1.437 Männer

• 186 Mitglieder der Jugend-

feuerwehren, darunter

56 Mädchen

