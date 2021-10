44 Jurymitglieder - so viele wie noch nie - hatten bei der Honigverkostung anlässlich der Steirischen Honigprämierung 2021 im Steirischen Imkerzentrum in Graz die Qual der Wahl. Denn nicht weniger als insgesamt 780 Honige standen am Verkostungstisch.

GRAZ/STEIERMARK. Einen absoluten Rekord gab es heuer bei der Steirischen Honigprämierung: Insgesamt 2.073 Honigproben wurden eingereicht, davon erhielten 1.800 ein Qualitätsgütesiegel, 200 wurden mit Bronze ausgezeichnet und insgesamt 780 Honigproben ritterten heute bei der Steirischen Honigverkostung in der Steirische Imkerschule Steirisches Imkerzentrum in Graz um Silber oder Gold!

Große Sortenvielfalt

Eine 44-köpfige Verkostungsjury kosteten sich durch die steirische Honigvielfalt, die heuer von Blütenhonig über Lindenhonig, Wald-Blüten-, Kastanien-, Creme- und verschiedene Sorten Waldhonig (Waldhonig klassisch, Waldhonig mit Tanne, Waldhonig blumig-lieblich) reichte.

"Die Qualität aller heute verkosteten Honig ist natürlich besonders hoch, umso schwerere ist natürlich die Beurteilung", betonte der Bad Waltersdorfer Imkermeister und Direktor der Steirischen Imkerschule Werner Kurz.

Neben dem Geschmack und der Konsistenz, wurden auch Sauberkeit, Geruch, Farbe und Sortenreinheit bewertet.

Neben Geschmack zählte auch die Harmonie

Die Jury, die sich aus Mitgliedern des Landesverbandes und Personen des öffentlichen Lebens zusammensetzte, wurde darum zu Beginn der Verkostung in die Kunst der Honigsensorik eingeführt. Anhand eines Kriterienkataloges wurden neben dem Geschmack auch die Harmonie (Aussehen, Geruch, Farbe etc.) bewertet. "Jede Honigsorte hat bestimmte, charakteristische Eigenschaften, diese sollte der jeweilige Honig auch erfüllen", erklärt Laborleiter Andreas Fritsch. Damit man der Geschmack auch bei 100 Honigproben nicht verloren geht, standen Wasser und Weißbrot zum Neutralisieren bereit.

Eine 44-köpfige Verkostungsjury hatte die Qual der Wahl.

Sieger werden am Montag veröffentlicht

Und trotzdem: Nach dreieinhalb Stunden Verkostungsmarathon hatten sich die Jurymitglieder die pikante Jause redlich verdient. Die einzelnen Sortensieger werden übrigens am Montag auf der Homepage des Imkerzentrums (imkerzentrum.at) veröffentlicht.

Die Siegerehrung wird in den nächsten Wochen im Steirischen Imkerzentrum An der Kanzel in Graz stattfinden.

