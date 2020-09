Almabtrieb der anderen Art am Niederwechsel

„Foahr’n ma hoam, foahr’n ma hoam, von da Olma ins Tol“ hieß es natürlich auch heuer beim Almabtrieb am Niederwechsel. Wegen der Coronaschutzmaßnahmen konnte der übliche Almabtrieb vom Niederwechsel zur Vorauer Schwaig in der traditionellen Form nicht durchgeführt werden.

Der Almhalter Stefan Pichlbauer zog aber mit zwei geschmückten Tieren in Freuden von der Almzur Schwaig. 154 Rinder hat er den ganzen Sommer über betreut. Gab es zu Beginn des Almsommers großen Wasser- und Futtermangel, so änderte sich die Situation im Laufe des Sommers so, dass er alle 154 Tiere ihren Besitzern wohlgenährt übergeben konnte. Erstmals gab es in diesem Almsommer überhaupt keine Krankheiten bei den Tieren und kein Tierarzt wurde benötigt. Es wäre heuer sogar noch genug Futter für mehrere Wochen vorhanden.

Die Almbauern holten ihre Tiere coronabedingt auf mehr als eine Woche verteilt, jeden Tag ein anderer, von der Alm.