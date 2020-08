Altbürgermeister trafen sich in Pöllauberg

Der Höhepunkt des Treffens war der Besuch von Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer.



Rund 60 ehemalige ÖVP-Bürgermeister aus den Bezirken Hartberg-Fürstenfeld und Weiz folgten der Einladung zum Altbürgermeistertreffen in der Gemeinde Pöllauberg. Auf dem Programm, das vom Pöllauberger Bgm. a. D. Johann Weiglhofer organisiert wurde, standen ein Ortsrundgang inklusive Empfang durch Bgm. Gerald Klein, eine Andacht mit Pfarrer Roger Ibounigg in der Marien-Wallfahrtskirche Pöllauberg und ein geselliges Beisammensein im Berggasthof König.

LAbg. Hubert Lang freute sich zum Treffen auch ÖVP-Landesgeschäftsführer Detlef Eisel-Eiselsberg, NR Reinhold Lopatka, die LAbg. Silvia Karelly, Lukas Schnitzer und Andreas Kinsky sowie Landerat a. D. Herbert Paierl begrüßen zu können.

Höhepunkt des Treffens war der Besuch von Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, der standesgemäß mit der Pöllauberg-Hymne empfangen wurde. LH Schützenhöfer dankte den ehemaligen Bürgermeistern für ihre langjährige Unterstützung: „Mit eurer Hilfe ist es gelungen, dass wir auch jetzt wieder rund 200 Bürgermeister in der Steiermark stellen können.“