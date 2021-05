Auch Kinder haben ihre Rechte!

In einem Workshop der Kinder- und Jugendanwaltschaft Graz, organisiert von der Jogllandbibliothek, erfuhren die Kinder der 4. Schulstufe der Volksschule Wenigzell viel über ihre Rechte aber auch Pflichten. In spielerische Form anhand des Kinderbuches „Albert will lesen“ wurde ihnen das Recht auf Bildung, das Recht auf Privatsphäre oder das Recht auf Gleichheit nähergebracht.