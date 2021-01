Der langjährige Landesleiter der Berg- und Naturwacht Hans Schalk feierte das 100. Wiegenfest.



Bei bewundernswerter Gesundheit feierte Regierungsrat Hans Schalk seinen 100. Geburtstag und zählt damit zu den ältesten Bewohnern der Bezirkshauptstadt. Der gebürtige Grazer kam bereits vor dem Zweiten Weltkrieg nach Hartberg und war bis zum Antritt des Ruhestandes als Kanzleileiter in der Bezirkshauptmannschaft Hartberg tätig. Steiermarkweite Verdienste erwarb sich der Jubilar als Mitgründer und langjähriger Landesleiter der Berg- und Naturwacht, die ihm heute noch sehr am Herzen liegt. Für seine großen Verdienste wurde Hans Schalk unter anderem mit dem Goldenen Ehrenzeichen der Republik Österreich und dem Großen Ehrenzeichen des Landes Steiermark ausgezeichnet. „Körperlich und geistig immer in Bewegung bleiben“, ist das persönliche Geheimnis der Rüstigkeit im hohen Alter. Hans Schalk ist auch regelmäßig am Computer anzutreffen und korrespondiert so mit Kollegen von früher. Zum runden Geburtstag gratulierte auch Bgm. Marcus Martschitsch und dankte für den langjährigen Einsatz für die Natur und Umwelt.