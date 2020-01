FÜRSTENFELD. Bewohnern und Gästen der Stadt ist es seit kurzem möglich, über die Eisenbrücke vom Jufa Hotel in der Burgenlandstraße in luftigen Höhen direkt in das Fürstenfelder Zentrum zu gelangen. Die Brücke über den einstigen Stadtgraben, die 2012/13 im Zuge der Erichtung des Festungswegs Teil I generalsaniert wurde, gibt zudem eine herrliche Aussicht auf das südliche Burgenland sowie auf das prachtvolle Schloss am Stein, in welchem sich das Gesundheitszentrum Thermenland befindet, frei. Gemeinsam mit Architekt Friedrich Ohnewein, dem Geschäftsführer der „Convalo“ Immobilien Investorengruppe, der für die gelungene Revitalisierung des insgesamt 18.000 Quadratmeter großen, früheren Fabriksgeländes der Austria Tabakwerke, federführend verantwortlich zeichnete, genoss auch Bürgermeister Franz Jost einen kurzen Spaziergang über die nun frei begehbare Brücke.