FÜRSTENFELD: Das Aufklärungs- und Artilleriebataillons 7, das in der Von-der-Groeben-Kaserne in Feldbach stationiert ist, hielt auf dem Wienerberger-Areal in Fürstenfeld ein eintägiges Bundesheermanöver ab.

Bei der Truppenübung auf dem ehemaligen Ziegelwerksgelände wurde am Boden und in der Luft geübt. Zum Einsatz kam unter anderem ein 400 PS starker und bis zu 220km/h schneller, bewaffneter "Bell OH58 Kiowa"-Verbindungshubschrauber, den auch der Fürstenfelder Bürgermeister Franz Jost, Vizebürgermeister Harald Peindl, Stadtrat und Bundesheer-Oberst Christian Schandor sowie Stadtwerke Fürstenfeld-Geschäftsführer Franz Friedl bei einem Kurzbesuch auf dem Gelände näher unter die Lupe nahmen. Oberstleutnant Günter Rath, Kommandant des Verbands, erläuterte den interessierten Zaungästen die näheren Details des Manövers.,

Mehr Nachrichten aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld auf www.meinbezirk.at