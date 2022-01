MARKTGEMEINDE ILZ/NEUDORF. Auch bei der Freiwilligen Feuerwehr Neudorf wurde im Zuge der Jahreshauptversammlung das Kommando neu bestellt. Das bisherige Kommandantenduo, ABI Markus Käfer und Stellvertreter OBI Harry Burton nahmen die Wahl für eine weitere Amtsperiode an.

ABI Markus Käfer konnte zur Versammlung auch den ehemaligen Wehrkommandanten und Ilzer Bürgermeister Rupert Fleischhacker sowie den Bereichsfeuerwehrkommandanten OBR Gerald Derkitsch begrüßen. Auf 263 Ausrückungen und insgesamt 3.211 Ehrenamtsstunden bei 28 Einsätzen, vier Übungen, Weiterbildungen, Bewerben und diversen anderen Tätigkeiten brachten es die Kameradinnen und Kameraden der Wehr Neudorf. Auch der „Stundenspitzenreiter“ der Wehr wurde ermittelt. Kommandantstellvertreter OBI Harry Burton stellte sich im Vorjahr in 251 freiwilligen Stunden oder – umgerechnet an 32 Arbeitstagen - in den Dienst der Feuerwehr Neudorf.

Jahreshauptversammlung auch bei der Freiwilligen Feuerwehr Markt Ilz