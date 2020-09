GRAFENDORF. Mehr als 100 Lehrer und Mitarbeiter der landwirtschaftlichen Schulen in der Steiermark folgten der Einladung zur bereits sechsten Almerlebniswanderung, die im Rahmen der „Agrarpädagogika“ (freiwillige Lehrerfortbildung in den Ferien) jedes Jahr im Bereich einer anderen Schule stattfindet. LFS Kirchberg-Direktor Roman Bruckner freute sich dazu unter anderem auch den für das landwirtschaftliche Schulwesen zuständigen Landesrat Johann Seitinger, Landesschulinspektor Johannes Hütter, den Leiter der Fachabteilung für Land- und Forstwirtschaft Franz Grießer und den Obmann des Steirischen Almwirtschaftsvereines Anton Hafellner begrüßen zu können. In gemütlicher Atmosphäre ging es zum schuleigenen Stierhof, wo die Wanderer vom Team der Fachschule Kirchberg mit Grillspezialitäten gelabt wurden. LR Seitinger nutzte die Gelegenheit, um allen Lehrern und Mitarbeitern für ihren Einsatz und ihr Engagement zu danken.