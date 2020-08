Am neuen Kindergarten in Hofkirchen wird auf Hochtouren gearbeitet.



Am 19. Juni erfolgte der Spatenstich für die Erweiterung des Kindergartens und der Kinderkrippe Kaindorf, die im Ortsteil Hofkirchen direkt neben der Volksschule errichtet wird. Und nur sieben Wochen später wurde zur Gleichenfeier geladen. Bgm. Thomas Teubl freute sich dazu unter anderem Vzbgm. Martin König und Kindergartenleiterin Doris Teubl begrüßen zu können. Sein Dank galt allen am Bau beteiligten Firmen, die diese Rekordbauzeit mit ihrem Einsatz möglich machen. Besonderer Dank galt dem Land Steiermark und der Gemeinde Hartl, die mit rund einem Drittel an den Kosten beteiligt ist.

Gründe für die dezentrale Erweiterung: Die Marktgemeinde Kaindorf hat sich in den letzten Jahren zu einer florierenden Zuzugsgemeinde entwickelt. Deshalb ist es dringend notwendig das infrastrukturelle Angebot der Elementarpädagogik auszuweiten. Am Hauptstandort in Kaindorf sind die Flächenkapazitäten erschöpft, in Hofkirchen können zudem Synergieeffekte mit der bestehenden Volksschule erzielt werden. Gebaut wird ein eingeschossiger Kindergarten in Massivbauweise mit hellen und lichtdurchfluteten Räumen, aufgrund der großen Nachfrage wird auch eine Kinderkrippe integriert. Die Nettoerrichtungskosten betragen knapp 700.000 Euro, die Eröffnung soll mit Beginn des neuen Kindergartenjahres im September erfolgen.