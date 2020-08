Das Kleine Magische Varieté feierte den zehnten Geburtsgag

Im Jahr 2010 gründete der leidenschaftliche Profi-Zauberkünstler und Kinderzauberer Herbert Fenz mit Unterstützung zahlreicher Freunde und Kollegen, allen voran Erich Bittner, in der Othmar-Rieger-Straße in Hartberg den Zauberverein „Kleines Magisches Varieté“. Im Kreis zahlreicher Mitglieder und Unterstützer, darunter auch Vermieter Josef Knöbl, wurde nun der zehnte Geburtstag des Vereins zur Förderung, Pflege und Belebung der Zauberkunst sowie der Kleinkunst im Allgemeinen gefeiert. Profi-Zauberkünstler Hannes Koch, der die Präsidentschaft des Vereines nach dem Tod von Herbert Fenz im Jahr 2017 übernommen hat, zog eine positive Zwischenbilanz über die Aktivitäten und dankte allen Mitgliedern und Unterstützern, die zu einem regen und erfolgreichen Vereinsleben beitragen. Bgm. Marcus Martschitsch dankte den Vereinsmitgliedern für ihr Engagement, für „bezaubernde“ musikalische Unterhaltung sorgte Wolfgang „Tele“ Feldhofer.

Das „Kleine Magische Varieté“ zählt rund 40 Mitglieder, regelmäßig werden Zaubershows, Konzerte, und diverse andere Kleinkunst-Programme veranstaltet. Zu Veranstaltungs-Highlights zählen der Galaabend „Hartberg Zaubert“, die legendäre Fete Noir, die Magic Dinner sowie zahlreiche Gastauftritte namhafter Zauberkünstler, Kabarettisten und Bands. Auch für den Nachwuchs wird gesorgt, einmal im Jahr bietet der Verein einen Zauberkurs für Kinder an. Auf Anfrage steht die Bühne in den Vereinsräumlichkeiten interessierte Künstler jeglicher Art zur Verfügung, kreative Köpfe, handwerklich Begabte sowie unterstützende Mitglieder sind jederzeit herzlich willkommen. Alle Informationen auf www.magischesvariete.at