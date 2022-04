Die Theatergruppe des Kirchenchores Kaindorf bringt ein bayrisches Volksstück mit Gesang von Werner Asam auf die Bühne.

KAINDORF. Die Bühne war aufgebaut, das Stück fertig geprobt, doch am Tag der Generalprobe des Theaters wurde im März 2020 der erste Lockdown verkündet. Nach etwas mehr als zwei Jahren sollte es nun möglich sein, das Theaterstück nach Ostern aufzuführen.

Die Theatergruppe des Kirchenchores Kaindorf bringt mit „Der Prämienstier“ ein bayrisches Volksstück mit Gesang von Werner Asam auf die Bühne, das mit viel Witz und Situationskomik auch ernste Themen anspricht und zeigt, was im Leben wirklich wichtig ist.

Zum Inhalt



Hyperion, der Zuchtbulle des Kerndlbauern, ist bei der Schau in Greinbach ausgezeichnet worden und soll nun unter den Kühen des örtlichen Zuchtvereins für Nachwuchs sorgen. Während der Knecht mit dem Prämienstier schon zuhause eingetroffen ist, „feiert“ der Kerndlbauer die Auszeichnung, indem er in jedes Wirtshaus auf dem Weg einkehrt und neben Unmengen Bier auch andere Genüsse konsumiert. Dass da der Haussegen schief hängt, ist kein Wunder. Noch dazu zeigt sich Hyperion von seiner Aufgabe wenig begeistert, was nicht nur für Unmut im Zuchtverein sorgt, sondern auch befürchten lässt, dass ihn der Kerndlbauer nach seiner Rückkehr schlachten lassen wird.

Auch Marie, Kerndlbauers Tochter, hat Sorgen, liebt sie - die reiche Bauerntochter - doch einen armen Halterbuben, der dem Kerndlbauer als Schwiegersohn sicher nicht recht ist. Die Situation ist also verfahren. Doch da schaltet sich der Altbauer Hector ein, im „Nebenberuf“ Handaufleger und Wahrsager. Kann er mit seiner Schläue und Menschenkenntnis den Stier vor der Schlachtbank bewahren, die Ehe des Kerndlbauern retten und seiner Enkelin zu ihrem Glück verhelfen?

Spieltermine im Kulturhaus Kaindorf:

Samstag, 23.4.2022 um 19.30 Uhr

Sonntag, 24.4.2022 um 15.00 Uhr

Freitag, 29.4.2022 um 19.30 Uhr

Samstag, 30.4.2022 um 19.30 Uhr

Freitag, 6.5.2022 um 19.30 Uhr

Sonntag, 8.5.2022 um 17.00 Uhr

Information:

Alle Karten aus dem Jahr 2020, können gegen aktuelle umgetauscht werden. Karten erhalten Sie beim Kaufhaus Karl Scheiblhofer und bei allen Spielern. Reservierungen unter Tel.: 0680 20 83 335

