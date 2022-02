BAD LOIPERSDORF. Die neue Vinothek der Winzerfamilie Kowald in Bad Loipersdorf begrüßt ab 4. Feber Gäste & Genießer.

An der Thermenstraße 300 entlang des Wein-Erlebnis-Weges und nahe der Zufahrtsstraße zum Thermenresort Bad Loipersdorf wurde binnen eines Jahres die "Vino.Take" der Winzerfamilie Wolfgang und Ursula Kowald neu errichtet. Ab Freitag, 4. Feber, empfängt die Vinothek als neues Highlight des Thermenkurorts und der Thermenregion Gäste und Kunden am einzigartigen Ort des Genusses und der Begegnung unter dem Motto "Wein & Sein" zu den Öffnungszeiten montags bis samstags von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 18 Uhr.

Bereits der Eingangsbereich des "geerdeten" Gebäudes in schlichter, formschöner Eleganz auf einer Cortenstahl-Stele mit dezenter Hintergrundbeleuchtung ist Einladung pur, einen Schritt näher zu treten, um edle Weine und regionale Schmankerl zu verkosten.

15 Winzer - 50 Weine

Kowalds "Vino.Take" bietet als Einkehrort nicht nur den perfekten Rahmen für ein gemütliches Beisammensitzen, sondern auch einen herrlichen Ausblick auf eine traumhafte Landschaft und die hauseigenen Weingärten auf der Aussichtswarte, die rund um die Uhr frei zugänglich ist.

In der Vinothek gibt es inklusive der Kowald-Qualitätsweine eine Auswahl von 50 erlesenen Weinsorten von Winzern aus Bad Loipersdorf, Hartberg-Fürstenfeld und dem Bezirk Weiz. Zusätzlich sind hochwertige regionale Erzeugnisse, wie Öle, Essige, Säfte, Nudeln und vieles mehr erhältlich. "Ob Ausflugs- oder Thermengäste, Wanderer oder Einheimische – sie alle sind in unserer Vino.Take herzlich willkommen", so Wolfgang Kowald.Kowalds

"Wein & Sein" ist das vielversprechende Motto des Hauses.

Kontakt:

VINO.TAKE

Thermenstraße 300

A-8282 Bad Loipersdorf

Tel.: 0664/3517369

E-mail: info@kowald-wein.at

www.kowald-wein.at



Öffnungszeiten "Vino.Take": montags bis samstags, jeweils von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 18 Uhr, für geführte Weinverkostungen und Gruppenführungen wird um Voranmeldung gebeten.





