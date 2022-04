Hartberg bietet mit zwei Kollegs Top-Ausbildungschancen. Der Veranstaltungsreigen steht in den Startlöchern.

HARTBERG. Die Bezirkshauptstadt Hartberg verfügt als Bildungszentrum mit einem breitgefächerten Angebot an Ausbildungschancen schon seit vielen Jahren über einen ausgezeichneten Ruf. Mit Beginn des Schuljahres 2021/22 erweiterte die Sport- und Schulstadt ihr Spektrum in der Elementarpädagogik mit dem Start des "BAfEP"-Kolleg, das mit einer Diplomprüfung abgeschlossen wird. "Das IT-Kolleg ermöglicht jungen Menschen, Ausbildung und Beruf zukünftig direkt in der Region verbinden zu können", so der Hartberger Bürgermeister Marcus Martschitsch

IT Kolleg ab Herbst 2022

Am Wirtschaftsstandort werden zudem immer mehr top ausgebildete IT-Spezialisten gebraucht. Ab Herbst 2022 wird ein viersemestriges IT-Kolleg als Expositur der HTBLA Weiz mit Fokus auf Systemtechnik, Netzwerktechnik, Software Engineering, Medientechnik, Informationssysteme und Projektentwicklung in der Edelseegasse installiert. Ein Informationsabend findet am 5. Mai um 18 Uhr im Schloss Hartberg statt. Anmeldung, Information: www.htlweiz.at

Steirische Kriminalliteratur

Eine besondere Attraktion sind die "schwimmenden Bilder" im Stadtteich am Rochusplatz. Die Ausstellung "Menschenbilder" steirischer Meisterfotografen auf dem Hauptplatz und in der Fußgängerzone kann noch bis 21. April bewundert werden.

Der hübsche Schmetterling "schwimmt" im Stadtteich.

Foto: RegionalMedien

hochgeladen von Waltraud Wachmann

In der Stadtbücherei wird ab 19. April zum Krimi-Dienstag geladen. Den Anfang macht Robert Preis mit einer Lesung aus "Der Tod ist ein Spieler aus Graz", am 3. Mai liest Nicole Stranzl aus "Gefangen: Grauen in St. Anna". Nicht fehlen darf Claudia Rossbacher mit "Steirerwahn" am 24. Mai. Beginn ist jeweils um 19 Uhr, der Eintritt ist frei.

Südsteiermark-Classic

Die Jubiläumsauflage derSüdsteiermark-Classic, die von 20. bis 23. April zum 20. Mal stattfindet, macht am Freitag, 22. April von 12.20 bis 14.30 Uhr auf dem Hauptplatz Hartberg Station. 160 Oldtimer können bewundert werden. Die Fahrerteams, die auf ihrer Tour 22 Sonderprüfungen, darunter eine Prüfung beim Juweliergeschäft Rindler am 22. April, absolvieren, stammen aus zehn Nationen. Am 28. und 29. Mai dröhnen die Motoren bei der Hartbergerland-Rallye, eine Fahrerpräsentation gibt es am 27. Mai um 18 Uhr auf dem Hauptplatz.

1. Hartberger Bio-Fest

Ein Pflanzenmarkt findet am Freitag, 29. April, ab 13 Uhr auf dem Hauptplatz statt und wird zur Schatzkiste für alle Hobbygärtner. Am Sonntag, 1. Mai, tanzt die Landjugend nach dem Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche einen traditionellen "Bandltanz" rund um den Maibaum.

Am Muttertagswochenende wird in der Bezirkshauptstadt nachhaltig gefeiert. Am Freitag, 6. Mai, findet im Herzen der Altstadt eine Autoschau im Rahmen der österreichweiten "Langen Nacht der E-Mobilität" von 10 bis 21 Uhr statt. Neueste Modetrends zeigt eine große Modenschau samt Live-Musik ab 17 Uhr.

In Kooperation mit der Bio-Ernte Steiermark geht am Samstag, 7. Mai, das erste Hartberger Bio-Fest mit rund 20 regionalen Ausstellern ab 10 Uhr über die Bühne. Abkühlung von den schönen Hartberger Festen bietet das "HERZ" ab der Eröffnung der Freibadsaison am 21. Mai.

150 Jahre Stadtfeuerwehr

Ihr 150-Jahr-Jubiläum feiert die Freiwillige Feuerwehr mit einem Dreitagesfest von 1. bis 3. Juli. Die Stadtkapelle lädt am 8. Juli zum Sommerfest. Mit "Live in the City" wird der Hauptplatz an den Freitagabenden im Juli und August musikalisch bespielt. "In Hartberg tut sich viel. Insbesondere der Veranstaltungsmix wird wieder pulsierendes Leben in unsere Innenstadt bringen", freut sich Bürgermeister Marcus Martschitsch auf eine ereignisreiche Zeit.

Mehr zum neuen IT-Kolleg in Hartberg: Start im Schuljahr 2022/23





Kontakte:

HB Haustechnik GmbH

Flurgasse 11

8230 Hartberg

Tel:+43333266144

office@hbhaustechnik.at

https://www.hbhaustechnik.at/

BB1 „Am Bahnhof“

St. Johanner Str. 4

8230 Hartberg

Tel:+436649981974

https://www.facebook.com/bb1.hartberg/