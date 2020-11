Die Mittelschule Gerlitz Hartberg ist eine „Informatik-Expert-Plus-Schule“.



Das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung hat der Mittelschue Gerlitz Hartberg aufgrund der Leistungen im Bereich digitale und informatische Bildung die Auszeichnung „Expert+“ Schule zugesprochen.

Effektiv und vielfältig



Die Vernetzungsplattform „eEducation Austria“ des Bildungsministeriums verfolgt das Ziel, digitale und informatische Kompetenzen in den Schulen Österreichs zu fördern, sowohl für Schüler als auch für Lehrer. In der MS Gerlitz erwerben und erweitern die Schüler ihre Kompetenzen, um Technologien bewusst und produktiv für die eigene Weiterentwicklung einzusetzen oder in entsprechenden Berufsfeldern Fuß zu fassen. Kreative Fertigkeiten werden beispielsweise durch Videos von Schülern sowie Lehrern im Sprachunterricht gefördert. Das Umweltbewusstsein der Schüler wird durch das Erstellen von Bildern und Videos in der Natur gestärkt. Die Bilder und Videos werden digital bearbeitet und über die Lernplattform MS Teams veröffentlicht. „Die Auszeichnung zeigt, wie effektiv und wie vielfältig in der MS Gerlitz mit zeitgemäßen Medien gearbeitet wird“, freut sich Dir. Sabine Nöhrer. Einer der ersten Gratulanten war Schulqualitätsmanager Horst Thaler: „Die Vermittlung von Kompetenzen im Bereich Digitalisierung wird immer wichtiger. Ich danke dem Team rund um Dir. Sabine Nöhrer für das große Engagement.“