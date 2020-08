Eigener Gepäcktransport auf dem großen Jogl sorgt für weniger Last und für mehr Erlebnis.

HARTBERG-FÜRSTENFELD. Die Radstrecke „Der große Jogl“ begeistert nicht nur die einheimischen Radliebhaber, sondern auch Gäste, aus ganz Österreich und darüber hinaus. 187 Kilometer purer Fahrspaß werden hier geboten. Ein einzigartiges Service der in der Region Joglland-Waldheimat geboten wird und die Tour zu etwas Besonderem macht, ist der Gepäckstransport.

Das Taxiunternehmen Maierhofer bringt das Gepäck von einem Betrieb zum anderen und das völlig kostenlos. So kann man die Landschaft rund um die Region Joglland-Waldheimat in vollen Zügen erleben und genießen.

Radurlaub in der Region Joglland-Waldheimat

„Wir sind sehr stolz auf unser einzigartiges Service des Gepäcktransportes, und wir freuen uns sehr über die gute Nachfrage. Die Radfahrer sind davon begeistert.“, so Stephanie Zündel, Geschäftsführerin des TV Joglland-Waldheimat.

Neben dem Gepäcktransport gibt es in der Region auch noch spezialisierte "Bett + Bike Betriebe", die den Radurlaubern ein spezielles Service bieten. Zusammen mit der Tour „Der große Jogl“, den weiteren Radstrecken und den herzlichen Gastgebern steht einem einzigartigen Radurlaub nicht mehr im Wege.

Mehr Infos zum "großen Jogl" finden Sie hier