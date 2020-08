Eigenverantwortung ist gefragt

Dringender Appell zur Einhaltung der gesetzlichen Corona-Vorschriften

Obwohl zu Redaktionsschluss dieser Ausgabe der Bezirk Hartberg-Fürstenfeld „Corona-frei“ war, richtet Bezirkshauptmann Max Wiesenhof den Appell an die Bevölkerung, diese Pandemie weiterhin sehr ernst zu nehmen und die gesetzlichen Corona-Vorschriften unbedingt einzuhalten.

Kontrollmaßnahmen



„Wahrnehmungen in letzter Zeit haben leider gezeigt, dass die Sicherheitsmaßnahmen bei uns häufig nicht mehr eingehalten werden. Dabei geht es um den gesundheitlichen Eigenschutz, den Schutz von Familienangehörigen und Freunden, die Aufrechterhaltung der medizinischen Versorgung sowie die Hintanhaltung von wirtschaftlichen Einbußen und Problemen“, so BH Wiesenhofer im Rahmen einer Pressekonferenz, an der auch das Corona-Team der Bezirkshauptmannschaft, bestehend aus Karl Wurzer, Kerstin Raith-Schweighofer, Christoph Miksch und Bezirkspolizeikommandant Obstlt. Martin Spitzer teilnahm. Es wird auch auf die Einführung der Corona-Ampel hingewiesen, die österreichweit in Kürze zur Durchführung kommt. Diese hat vier Phasen, die für geringes, mittleres, hohes und sehr hohes Risiko stehen. Steht die Ampel des Bezirkes aufgrund von Ereignissen auf gelb, orange oder gar rot, hat dies natürlich Auswirkungen insbesondere auf die Wirtschaft des gesamten Bezirkes. Daher wird vor allem an die Eigenverantwortung jedes Einzelnen appelliert, allerdings werden auch laufend Kontrollmaßnahmen von der Polizei unter Mitwirkung der Bediensteten der Bezirkshauptmannschaft durchgeführt und bei Nichteinhaltung auch Strafen ausgesprochen.

Nähere Infos über die derzeit aktuellen Covid-Verodnungen im Internet unter: https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Aktuelle-Maßnahmen.html