Der Hartler Langzeit-Bürgermeister Hermann Grassl feierte seinen 60. Geburtstag.



Im Dezember 1986 wurde der damalige Vizebürgermeister Hermann Grassl als Nachfolger von Willi Klampfl Bürgermeister der Gemeinde Hartl. Mit 26 Jahren war der Obstbauer und Gemeindesekretär damals der jüngste Bürgermeister Österreichs. Nach fast 34 Jahren im Amt ist der Vollblut-Kommunalpolitiker mittlerweile der am zweitlängsten amtierende Bürgermeister in der Steiermark.

Prominente Gratulanten



Corona-bedingt etwas verspätet wurde nun im Kreis zahlreicher Freunde, Wegbegleiter und Vertreter von Vereinen der 60. Geburtstag gefeiert. Zu den Gratulanten zählten unter anderem NR Reinhold Lopatka, die LAbg. Hubert Lang und Lukas Schnitzer, BH Max Wiesenhofer und Pater Joseph Mangalan.

Beeindruckende Leistungen



Im Laufe der letzten mehr als drei Jahrzehnte hat sich Hartl von einer ländlich geprägten Gemeinde zu einem florierenden kommunalen Zentrum im Herzen der Oststeiermark entwickelt. Besondere Akzente wurden und werden auf die Bereiche Wirtschaft – in der Gemeinde gibt es mehr als 700 Arbeitsplätze – Wohnbau, kommunale Infrastruktur und Bildung gelegt. Zu den Erfolgsprojekten zählen unter anderem die Schaffung des Gewerbegebietes an der B 54 und die Gestaltung des Dorfzentrum mit Engelskapelle und Gemeindehaus sowie die Fusion mit Großhart und Tiefenbach. Im Jahr 2019 war Hartl bereits zum zweiten Mal in Folge die steirische Nummer 1 beim österreichweiten Bonitätsranking. Sämtliche Gratulanten, an der Spitze NR Reinhold Lopatka betonten den Einsatz, die Teamfähigkeit, die Entscheidungskraft und den Hausverstand des Jubilars. „Mir geht es immer darum, das beste für die Bevölkerung zu erreichen, auf Gemeindeebene ist das am unmittelbarsten spürbar“, so Bgm. Grassl in seinen Dankesworten. Für seine Verdienste um die Steirische Volkspartei wurde der langjährige Bezirksobmann der kommunalpolitischen Vereinigung mit dem Goldenen Ehrenzeichen ausgezeichnet. Besonderer Dank galt auch Gattin Maria, die vor wenigen Tagen ebenfalls ihren runden Geburtstag feierte.