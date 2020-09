LÖFFELBACH. Anlässlich seines 75. Geburtstages wurde Landesrat a. D. Erich Pöltl aus Löffelbach, seit vielen Jahren leidenschaftlicher Jäger, vom Steirischen Bauernbund mit dem Abschuss eines Murmeltieres überrascht. Es sollte zwei weitere Jahre dauern, bis sich die passende Gelegenheit ergab, gemeinsam mit dem Steirischen Bauernbunddirektor Franz Tonner auf der Schöttlalm in Kraukau-Hintermühlen auf rund 2.200 Meter Seehöhe Weidmannsheil zu feiern.

Ein weiteres Jahr später stellten sich der Steirische Bauernbundobmann LR Johann Seitinger, Dir. Franz Tonner, Bauernbund-Bezirksobmann LAbg. Hubert Lang, Kammerobmann Herbert Lebitsch und der Löffelbacher Ortsgruppenobmann Martin Steiner genau am 78. Geburtstag von LR a. D. Erich Pöltl mit dem Murmeltier, präpariert von Franz Forcher aus Weißkirchen, beim Geburtstagsjubilar ein. Bei frischem Sturm, den bekannten Pöltl-Weinen und einer zünftigen Jause wurde mehrere gesellige Stunden verbracht und so manche Anekdote von früher ausgetauscht.