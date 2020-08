„Ein Schulbeginn, wie immer“

LR Juliane Bogner-Strauß besuchte die Bezirkshauptstadt Hartberg.



Die Themen Pflege und Bildung bestimmten den jüngsten Bezirksbesuch von Landesrätin Juliane Bogner-Strauß. Die erste Station galt dem Seniorenhaus Menda, das von der Coronapandemie – „unvorbereitet und mit voller Wucht“ so der Bezirksobmann des Sozialhilfeverbandes Hartberg Bgm. Gerald Maier – getroffen wurde. Die Landesrätin nutzte den Besuch um den Mitarbeitern rund um Hausleiter Johann Fuchs für ihren Einsatz zu danken und hatte gleichzeitig gute Nachrichten im Gepäck. „Das Haus ist seit Ende Mai infektionsfrei, falls es wieder zu Infektionen kommen sollte, ist seitens des Landes ausreichend Schutzausrüstung für zumindest drei Monate vorhanden.

Bildungsangebot erweitern



Den Schulbeginn sieht Bogner-Strauß aus derzeitiger Sicht „wie immer“, appelliere aber gleichzeitig zur weiteren Einhaltung aller Hygienemaßnahmen. „Dazu zählt auch das Tragen von Mund-Nasen-Schutz wenn die Abstandsregeln nicht eingehalten werden können.“ LAbg. Hubert Lang und Bgm. Maier dankten LR Bogner-Strauß für die Unterstützung während der letzten Monate, seitens des Hartberger Bgm. Marcus Martschitsch gab es auch eine Wunschliste mit auf den Weg. Darin enthalten ist unter anderem auch ein Ansuchen an den Bund bezüglich der Installierung eines HTL-Kollegs in Kooperation mit der HTL in Weiz. „Ein Wunsch, den ich gerne unterstütze“, so Bogner-Strauß. Ebenfalls am Besuchsprogramm standen die Bildungsdirektion Oststeiermark, die in das ehemalige Vermessungsamt übersiedeln wird, und die Fachschule Hartberg-St. Martin, die ab Herbst die Ausbildung zur Pflegeassistenz anbietet.