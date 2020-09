Die Junge ÖVP Regionsgruppe Hartberg beteiligte sich an der landesweiten Aktion „JVP macht Schule“. Dabei wurden unzählige Schulsachen gesammelt – die Bandbreite reichte von Schultaschen über Stofftiere bis hin zu Hygieneartikeln. Bei diesem Projekt werden, im Sinne der europäischen Solidarität, Schulsachen für Kinder und Jugendliche in Rumänien und im Kosovo gesammelt.

JVP Regionsgruppen-Obmann Andreas Schneider, verantwortlich als Koordinator in der Region, freut sich über die Hilfsbereitschaft. Somit können die gesammelten Materialien pünktlich zu Schulbeginn an die Partnerschulen im Osten Europas geliefert werden. Auch JVP-Landesobmann LAbg. Lukas Schnitzer und der Hartberger Bgm. Marcus Martschitsch unterstützten wie viele andere das Projekt: „Wir bedanken uns bei allen, die mit ihrer Spende einen wertvollen Beitrag für Kinder und Jugendliche in Osteuropa geleistet haben und damit die Chance auf Bildung und eine erfolgreiche Schullaufbahn ermöglichen."