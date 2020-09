Erfolgreiche Baumaktion im Landjugend-Bezirk

„Wer einen Baum pflanzt, wird den Himmel gewinnen.“ Das wusste schon der chinesische Philosoph Konfuzius. Diesem Motto wurde der Landjugend-Bezirk Fürstenfeld mit seiner Obstbaumaktion mehr als gerecht.



Mehr als 500 Obstbäume zählten die Vorbestellungen der Obstbaumaktion des Landjugend-Bezirkes Fürstenfeld, die im Oktober letzten Jahres ihren Startschuss bekam und diesmal unter einem besonderen Stern steht: Der Verein feiert nämlich im heurigen Jahr sein 70-jähriges Bestehen.

Wie für alle anderen Vereine brach im Frühjahr – mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie – auch für die Landjugend eine herausfordernde Zeit an, die die Verantwortlichen vor große Schwierigkeiten stellte. So musste die Obstbaumaktion in Anbetracht des drohenden Infektionsrisikos etwas umgestaltet werden – genauso wie andere Aktivitäten, die großteils auf Online-Formate umgestellt wurden.

Am Freitag, dem 4. September, war es dann aber soweit: Jede der zehn Ortsgruppen erhielt ihren eigenen Jubiläums-Apfelbaum – gespendet von der Baumschule Pauger in Sinabelkirchen –, der in den jeweiligen Dörfern einen gebührenden Platz bekommen wird. Man traf sich in der Gartenbauschule Großwilfersdorf, wo man nicht nur die ersehnten Bäume überreichte, sondern auch gemütlich Ideen austauschte.

Das heimtückische Coronavirus brachte für den Landjugend-Bezirk allerdings nicht nur die Obstbaumaktion ins Schwanken; auch die geplante 70-Jahr-Feier, die im heurigen Jahr über die Bühne gehen sollte, konnte nicht stattfinden. Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben: Umso mehr freut man sich nämlich auf zahlreiche Besucher am 15. Mai 2021. Alle Beteiligten hoffen bereits darauf, dass sich die Gesundheitsgefährdungslage bis dorthin wieder beruhigt hat. Nähere Informationen werden folgen!